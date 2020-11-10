Более 10 тысяч детей с особыми образовательными потребностями обучаются в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане функционирует 15 специальных организаций образования для детей с особыми образовательными потребностями. В них зарегистрировано более 10 тыс. детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Основанием для зачисления в специальные организации является заключение психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК).

Прием осуществляется по предварительной записи в удобном для родителей формате: при непосредственном обращении, по телефону, а с августа этого года – через портал «Электронное правительство egov.kz».

«На сегодняшний день ПМПК работают в штатном режиме. Вместе с тем по желанию родителей возможно онлайн-обследование. Дети с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения, а также с нарушениями слуха и зрения принимаются в штатном режиме. Это связано с особенностями их развития. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР могут проходить обследование в онлайн-режиме», – отмечают в управлении образования.

За период дистанционного формата работы 1767 детей прошли онлайн-обследование, по результатам которого был разработан индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка.

Что касается кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК) и реабилитационных центров, то данные организации оказывают комплексную поддержку для реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с проблемами в развитии.

«В настоящее время 1413 детей получают психолого-педагогическую помощь. В связи с переходом на дистанционное обучение наблюдается увеличение охвата детей коррекционно-развивающей услугой на 10%. В то же время для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и нарушением зрения обучение в дистанционном формате оказалось затруднительным из-за отсутствия зрительного и эмоционального контактов. Поэтому они были переведены в штатный режим, и для них был составлен индивидуальный график занятий. Консультации для родителей проходят в онлайн-режиме в удобное для них время», – отметили в ведомстве.

Одно из таких учреждений – КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1». Дети здесь находятся от трех месяцев до года. После прохождения специальной комиссии ребят направляют к узким специалистам.

«На каждого ребенка заведена карточка, куда записываются все показатели. Есть дети, у которых улучшения идут быстро, другим нужно больше времени. Наши сотрудники используют специальные методики», – сказала учитель-дефектолог, руководитель КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1» акимата Нур-Султана Бахыт Амрина.

Также в управлении пояснили, что в этом году сеть специальных организаций образования увеличилась. Так, в июле был открыт КППК № 5 «Асыл Мирас», где работают специалисты, имеющие международную сертификацию. На базе новых двух школ (№ 8, 89) открыты два кабинета поддержки инклюзии на 30 мест каждый. Для ПМПК № 3 и КППК № 2 предоставлены отдельные просторные помещения в микрорайоне Жагалау по адресу Айтматова, 41/а, что позволило увеличить охват детей на 50 %.

«В настоящее время в городе функционируют специальные школы для детей с нарушением интеллекта, охват в которых составляет 876 учащихся. Причем наполняемость классов не превышает 12 учеников», – поясняют специалисты.

Также в этом году открыта СШИ № 3, а на базе школы-интерната № 1 начал функционировать ресурсный центр для коррекционной поддержки детей надомного обучения. В центре дети посещают коррекционно-развивающие и индивидуальные занятия, лечебно-оздоровительные процедуры (бассейн, ЛФК, массаж, физиотерапия).