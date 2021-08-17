Более 10 тысяч человек вакцинированы в Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе за сутки зарегистрировано 1 517 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1429 случаев с симптомами и 88 без симптомов.

«Выписано всего 944 человека, поступило – 651. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 5 963 человек (195 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 430. На ИВЛ – 65, на неинвазивной ИВЛ – 173, High flow занято – 180 аппаратов», - сообщили в пресс-службе управления.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 221 пациент, 12 685 - с легкой и средней степенью, без симптомов – 535.

Всего за весь период с 1 февраля по 16 августа первым компонентом вакцинировано 817 196 человек.

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 5 396 человек, вторым компонентом – 5 273 человека».

Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 108 398 человек.

В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры и спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 237 прививочных бригад из 1 028 человек.



