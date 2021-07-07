Более 10 тысяч человек вакцинировали за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за весь период с 1 февраля по 6 июля вакцинировано 534 199 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 10 158 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 87 134 человек», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.