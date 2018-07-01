Более 10 тысяч человек пришли проститься с Денисом Теном в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 10 тысяч человек пришли проститься с Денисом Теном во Дворец спорта имени Балуана Шолака, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации акимата города, проститься с фигуристом пришли тысячи людей, но не все желающие смогли попасть во дворец. Кроме того, на церемонии прощания выступили министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, председатель Банка развития Казахстана Болат Жамишев, депутат и олимпийский чемпион Серик Сапиев и другие. Также в связи с трагедией в Казахстан прибыл боксер Геннадий Головкин, который прервал тренировочный лагерь в США.
Денис Тен умер 19 июля, он был ранен ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. На фигуриста в Алматы напали воры автозапчастей и нанесли ему ножевые ранения, от которых молодой человек, не приходя в сознание, скончался в больнице.
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