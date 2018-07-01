Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 12 °С
Алматы: 36 °С
USD 346.68 EUR 404.02
RUB 5.47 CNY 51.15
Скачать

Более 10 тысяч человек пришли проститься с Денисом Теном в Алматы

23 Июля 2018 13:26 307
Поделиться:
Более 10 тысяч человек пришли проститься с Денисом Теном в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 10 тысяч человек пришли проститься с Денисом Теном во Дворец спорта имени Балуана Шолака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Работу полиции рассматривают на Общественном совете Алматы после гибели Дениса Тена
В Таразе установили баннер памяти Дениса Тена Денис воодушевлял окружающих - в Усть-Каменогорске вспоминали о встречах с фигуристом

По информации акимата города, проститься с фигуристом пришли тысячи людей, но не все желающие смогли попасть во дворец. Кроме того, на церемонии прощания выступили министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, председатель Банка развития Казахстана Болат Жамишев, депутат и олимпийский чемпион Серик Сапиев и другие. Также в связи с трагедией в Казахстан прибыл боксер Геннадий Головкин, который прервал тренировочный лагерь в США.

Денис Тен умер 19 июля, он был ранен ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. На фигуриста в Алматы напали воры автозапчастей и нанесли ему ножевые ранения, от которых молодой человек, не приходя в сознание, скончался в больнице.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акимат, Алматы, Происшествия, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Асель Асанова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив