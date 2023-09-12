РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:02, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 10 тысяч человек находятся в розыске в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176, передает МИА «Казинформ».

    Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:

    - Алматы - 287;

    - Карагандинской области - 221;

    - Павлодарской области - 170;

    -Алматинской области - 167.

    Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

    Ушли из дома и не вернулись – 1 634 лица, пропали с автотранспортом - 74, ушли с работы – 36.

    Также, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда.

    Необходимо отметить, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.

    Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в городах:

    - Алматы (514)

    - Астана (185)

    - Шымкент (155)

    - Алматинской (143) и Карагандинской (140) областях.

    Напомним, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.


    Теги:
    Общество Другие государственные органы Статистика Генпрокуратура Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:15
    Обездоленные, но не сломленные: жители Рудного больше четырех месяцев без горячей воды
    Сегодня, 18:00
    Иностранец «заминировал» авиарейс Астана-Санкт-Петербург
    Сегодня, 17:53
    Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Бангладеш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!