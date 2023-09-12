Более 10 тысяч человек находятся в розыске в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176, передает МИА «Казинформ».

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:

- Алматы - 287;

- Карагандинской области - 221;

- Павлодарской области - 170;

-Алматинской области - 167.

Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

Ушли из дома и не вернулись – 1 634 лица, пропали с автотранспортом - 74, ушли с работы – 36.

Также, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда.

Необходимо отметить, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.

Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в городах:

- Алматы (514)

- Астана (185)

- Шымкент (155)

- Алматинской (143) и Карагандинской (140) областях.

Напомним, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.