Более 10 тысяч актюбинских подростков привились вакциной «Pfizer»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области препаратом «Pfizer» привито более 15 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказали представители управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего полную иммунизацию прошло свыше 387 тысяч актюбинцев.

«Первым компонентом привито более 404 тысяч человек. Полную иммунизацию прошло свыше 387 тысяч жителей, ревакцинировано 102 с лишним тысяч человек», - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Айгуль Аманжулова.

Вакцинацию препаратом «Comirnaty» прошло более 15 тысяч актюбинцев, в том числе 10 133 подростков, 4 632 кормящих и 876 беременных женщин.

За 4 марта в области зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом, с диагнозом «вирусная пневмония» госпитализировали двух актюбинцев.

По словам заместителя руководителя облуправления здравоохранения Айгуль Аманжуловой, в стационарах лечится 51 больной с КВИ. 9 человек находятся в реанимации. С начала года от коронавируса скончалось 19 актюбинцев.

Напомним, более 15 тысяч актюбинцев привито препаратом «Pfizer».