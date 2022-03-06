Более 10 тысяч актюбинских подростков привились вакциной «Pfizer»
Всего полную иммунизацию прошло свыше 387 тысяч актюбинцев.
«Первым компонентом привито более 404 тысяч человек. Полную иммунизацию прошло свыше 387 тысяч жителей, ревакцинировано 102 с лишним тысяч человек», - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Айгуль Аманжулова.
Вакцинацию препаратом «Comirnaty» прошло более 15 тысяч актюбинцев, в том числе 10 133 подростков, 4 632 кормящих и 876 беременных женщин.
За 4 марта в области зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом, с диагнозом «вирусная пневмония» госпитализировали двух актюбинцев.
По словам заместителя руководителя облуправления здравоохранения Айгуль Аманжуловой, в стационарах лечится 51 больной с КВИ. 9 человек находятся в реанимации. С начала года от коронавируса скончалось 19 актюбинцев.
Напомним, более 15 тысяч актюбинцев привито препаратом «Pfizer».