Более 10 тысяч актюбинцев пострадали от деятельности финансовой компании
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга полицейские рассказали о том, сколько актюбинцев пострадало от незаконной деятельности финансовой компании «Голд», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, в Актобе было начато уголовное дело по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» в отношении компании, а в офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъята документация, компьютерная техника. Задержаны руководители компании, двое граждан России.
«Департаментом полиции проводится расследование в отношении компании «Голд», руководители которой задержаны по статье 317 УК РК - создание финансовой пирамиды. Судом выбрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. В офисе компании проведен обыск.
Число пострадавших 10-15 тысяч человек, ущерб очень большой. Люди делали ставки от 300 тысяч тенге до 7 млн тенге, внося разные суммы. В изъятых компьютерах есть списки пострадавших, и мы по ним будем работать. Пострадавшим лицам советую подавать заявления в полицию, в рамках расследования данного дела», - сказал заместитель начальника департамента полиции Самат Аисов.
При проверке оказалось, что ни у компании, ни у ее руководителей не было никаких банковских счетов, а официально данная компания занималась оказанием услуг в сфере ювелирных изделий.
«В ходе обыска изъяли договора. Люди даже не обращали внимания на пункты договоров, в перечне оказываемых услуг компании значились - оценка стоимости ювелирных изделий, сервисное обслуживание ювелирных изделий, консультационные услуги при приобретении ювелирных изделий. Бухгалтерский учет в компании не вели, просто в компьютере писали фамилии, а деньги просто складывали в сейфы. Мы изъяли в офисе большую сумму денег, но в интересах следствия не можем ее разглашать.
В рекламном буклете компании расписан маркетинговый план, инвестиционный план, который обещал людям доходность в более 50-60 процентов, банки такой доходности не дают - это один из признаков пирамиды», - добавил С.Аисов.
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