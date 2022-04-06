Более 10 тысяч абитуриентов планируется устроить на работу в этом году - Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже в этом году планируется охватить более 10 тысяч абитуриентов мерой по подготовке кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. О таком новшестве сообщила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также по поручению Президента Министерством совместно с акиматами областей внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Для этого предприятие заключает договор о целевой подготовке с колледжем. При этом, предприятие берет на себя обязательства по организации практики, стажировки педагогов на своей базе и дальнейшее трудоустройство выпускников», - отметила на брифинге в СЦК Н. Оспанова.

По словам спикера, благодаря такому тандему между колледжем и предприятием будут обновлены образовательные программы под требования работодателя, педагоги смогут стажироваться на базе предприятия - партнера, предприятие будет принимать итоговый экзамен, студенты смогут на всем процессе обучения проходить практическое обучение на предприятии и по окончании трудоустроиться

«Это повысит солидарную ответственность как заказчика (предприятия), так и исполнителя (колледжа). Уже в этом году планируется охватить более 10 тысяч абитуриентов по целевому заказу предприятий», - добавила Н. Оспанова.