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    14:15, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 10 тысяч абитуриентов планируется устроить на работу в этом году - Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже в этом году планируется охватить более 10 тысяч абитуриентов мерой по подготовке кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. О таком новшестве сообщила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также по поручению Президента Министерством совместно с акиматами областей внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Для этого предприятие заключает договор о целевой подготовке с колледжем. При этом, предприятие берет на себя обязательства по организации практики, стажировки педагогов на своей базе и дальнейшее трудоустройство выпускников», - отметила на брифинге в СЦК Н. Оспанова.

    По словам спикера, благодаря такому тандему между колледжем и предприятием будут обновлены образовательные программы под требования работодателя, педагоги смогут стажироваться на базе предприятия - партнера, предприятие будет принимать итоговый экзамен, студенты смогут на всем процессе обучения проходить практическое обучение на предприятии и по окончании трудоустроиться

    «Это повысит солидарную ответственность как заказчика (предприятия), так и исполнителя (колледжа). Уже в этом году планируется охватить более 10 тысяч абитуриентов по целевому заказу предприятий», - добавила Н. Оспанова.

    Теги:
    Образование Астана Общество Трудоустройство
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