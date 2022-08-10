10 Августа 2022 15:27

Более 10 тыс. медиков направили на остров Хайнань для ликвидации вспышки КВИ

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 10 тыс. медицинских сотрудников направили в провинцию Хайнань для ликвидации вспышки заражений коронавирусом в одноименном курортном острове на юге Китая. Об этом в ходе брифинга сообщил инспектор управления медицинских организаций Госкомитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, более 10 тыс. медицинских сотрудников из других провинций Китая направлены в провинцию Хайнань для усиления профилактики и контроля эпидемии. Это позволило увеличить объем проводимых ПЦР-тестов на коронавирус до более чем 2 млн тестов в день.

В провинцию Хайнань направлены две национальные аварийно-спасательные бригады скорой медицинской помощи для того, чтобы обеспечить квалифицированное лечение и снизить нагрузку на местные больницы.

Официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что с начала августа в провинции Хайнань выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«С августа 9 провинций по всей стране сообщили о более чем 100 случаях заражения местных жителей, в том числе в провинции Хайнань более 2 тыс. случаев. В настоящее время эпидемия в городе Санья (провинция Хайнань) все еще находится на высокой стадии развития», - отметил он.

Ранее сообщалось, что около 80 тыс. туристов застряли в курортном городе Санья на южном побережье острова Хайнань.













Фото: xinhuanet.com