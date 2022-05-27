27 Мая 2022 13:30

Более 10 тыс. лиц с инвалидностью прошли санаторно-курортное лечение в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года санаторно-курортное лечение прошли 10 061 лиц с инвалидностью, в том числе дети с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Лица с инвалидностью проходят санаторно-курортное лечение ежегодно в целях профилактики основных заболеваний, с учетом медицинских показаний, на основании индивидуальной программы реабилитации.

С прошлого года заявки на санаторно-курортное лечение оформляются через портал социальных услуг aleumet.egov.kz. Теперь лица с инвалидностью имеют возможность самостоятельно выбирать любой удобный для них санаторий, зарегистрированный на портале, с учетом индивидуальных потребностей, условий, доступности, объемов оздоровительных процедур и т.д.

На сегодняшний день комиссиями регионов на портал допущены 93 санаторно-курортные организации. В их числе АО «Санаторий Щучинский» (Акмолинская область), ТОО «Санаторий «Жетысу» (Туркестанская область), ТОО «Курорт «Минеральная вода» (г. Шымкент), ТОО «Дом отдыха «Спутник» Казахского общества слепых» имени З.Б. Бейсекова (Алматинская область), ТОО «Санаторий «Сосновый бор» (Костанайская область), Негосударственное медицинское учреждение «Детский санаторий «Солнечный» (СКО) и другие.

С учетом неоднократных предложений родителей детей с инвалидностью в рамках нового законопроекта по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью, инициированного Сенатом Парламента РК, предусмотрено возмещение расходов на сопровождение ребенка с инвалидностью для прохождения им санаторно-курортного лечения.

Данные поправки позволят охватить наибольшее количество детей санаторно-курортным лечением. Проект закона одобрен в двух чтениях Мажилисом и направлен рассмотрение в Сенат.