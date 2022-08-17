17 Августа 2022 15:35

Более 10 тыс. человек трудоустроят в Атырауской области при реализации нацпроектов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 10 тыс. человек трудоустроят в Атырауской области при реализации 86 нацпроектов. Об этом сообщили на совещании, разговор на котором шел о создании в регионе новых рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Азамата Мамбетова, в рамках национальных проектов по региональной карте занятости с 2021 по 2025 годы планируется создать 48 601 рабочее место.

«Из 169 проектов, запланированных в этом году, на данный момент реализуются 86. В общей сложности в них будут трудоустроены 10 654 человека, из них 4 448 – по вакансии. Остальные – через центры занятости. 64 учреждения уже объявили о вакансиях. 1 595 предложений опубликованы на электронной бирже труда Еnbek.kz. 478 человек трудоустроены через портал», – сообщил Азамат Мамбетов.

Принимавший участие в совещании аким региона Серик Шапкенов акцентировал

внимание руководителей управлений о важности систематической работы через электронную биржу труда.

«Управлениям необходимо в рамках нацпроектов создавать новые рабочие места и систематически внедрять и контролировать исполнение мер по обеспечению занятости населения. В том случае, когда работодатели не умеют работать с базой, специалисты центра занятости окажут поддержку. Выплата пенсионных отчислений гражданам, принятым на работу, должна подтверждаться пенсионными взносами. На сегодня из 4 448 трудоустроенных только 75 были произведены пенсионные отчисления. Получается, что остальные 90% работают вне правового поля. Хотя в соответствии с последними изменениями в Трудовом кодексе РК, трудоустроенными считаются только те, кто платит взносы в пенсионный фонд. Поэтому я поручаю обеспечить своевременное перечисление 10% пенсионных взносов для всех принятых на работу людей и держать этот вопрос на жестком контроле», – сказал аким области.