    15:06, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 10 трлн тенге инвестиций к 2032 году планируют привлечь в Мангистауской области

    С начала 2025 года в Мангистауской области запущено 19 инвестиционных проектов на 235 млрд тенге, сообщил аким области Нурдаулет Килыбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    В 2026–2032 годах планируется реализация 55 проектов общей стоимостью более 10 трлн тенге.

    По словам акима, основные направления экономики региона — это обрабатывающая промышленность, туризм, логистика и рыбное хозяйство. Активно ведется работа по привлечению научных и исследовательских институтов для развития этих отраслей.

    — Срок деятельности специальной экономической зоны «Морпорт Актау» продлен до 2053 года, дополнительно расширена территория на 7,9 тысяч га и введено 23 новых вида услуг. Кроме того, социально-предпринимательская корпорация «Каспий» преобразована в полноценный институт развития, утверждена новая организационная структура, — сказал Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК.

    Также, по его словам, в настоящее время нкчата реализация восьми совместных проектов стоимостью 22,1 млрд тенге.

