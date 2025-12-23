Более 10 трлн тенге инвестиций к 2032 году планируют привлечь в Мангистауской области

В 2026–2032 годах планируется реализация 55 проектов общей стоимостью более 10 трлн тенге.

По словам акима, основные направления экономики региона — это обрабатывающая промышленность, туризм, логистика и рыбное хозяйство. Активно ведется работа по привлечению научных и исследовательских институтов для развития этих отраслей.

— Срок деятельности специальной экономической зоны «Морпорт Актау» продлен до 2053 года, дополнительно расширена территория на 7,9 тысяч га и введено 23 новых вида услуг. Кроме того, социально-предпринимательская корпорация «Каспий» преобразована в полноценный институт развития, утверждена новая организационная структура, — сказал Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК.

Также, по его словам, в настоящее время нкчата реализация восьми совместных проектов стоимостью 22,1 млрд тенге.