Более 10 торговых точек пострадали при пожаре на рынке в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В райцентре Кызылжарского района - ауле Бесколь – горел рынок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел около четырех часов утра. На момент прибытия спасателей, открытым огнём горела кровля магазинов. По причине отсутствия посетителей на территории рынка эвакуационных мероприятий не проводилось.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Тушение пожара было развёрнуто на 2 боевых участках. Осложнялось сильным задымлением, сложной конструкцией кровли и плотной застройкой. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние строения. В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 20 человек личного состава», - рассказали в пресс-службе.





Огнём была уничтожена 1 торговая точка и помещение охраны, повреждена кровля 14 магазинов. Еще 14 торговых точек пожарным удалось спасти. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

«Этот рынок не относится к объектам высокой степени риска, и в соответствии с действующим законодательством освобождён от государственного контроля в области пожарной безопасности», - добавили в пресс-службе.

Напомним, несколько дней назад в Петропавловске горел крупный коммунальный рынок «Кызылжар».



