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    18:16, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 10 тысяч пострадавших от паводков проконсультировали в СКО

    Более 10 тысяч человек проконсультировали члены общественных штабов в СКО
    Фото: общественный штаб СКО

    В Северо-Казахстанской области созданы общественные штабы, деятельность которых направлена на коммуникационную и разъяснительную работу о противопаводковых мерах среди населения, передает агентство Kazinform.

    Штабы, в которые вошли 77 человек, созданы на областном, городском уровнях, а также в районах: имени Г.Мусрепова, Тайыншинском, Есильском, Кызылжарском, Шал акына. Общая численность всех штабов по области – 159 человек.

    Членами общественного штаба ежедневно проводятся разъяснительные работы в пунктах эвакуации для разъяснения механизма получения компенсации, также сотрудники штаба на местах оказывают помощь в сборе пакета документов для получения компенсации. Достигнута договоренность с банками второго уровня об открытии счетов на месте, без выезда в банк с предоставлением реквизитов для обращения в центры занятости. Членами общественного штаба координируется работа пунктов сбора гуманитарной помощи, организована работа формированию заявок, свода, учета по сортировке доставленной помощи, также налажена работа по доставке необходимой помощи в места дислокации эвакуированных. В настоящее время проведено более 150 встреч с охватом более 10 тысяч человек. Общественные штабы продолжают работу в данном направлении.

    В состав штабов вошли лидеры общественного мнения - активисты неправительственных организаций, молодежь, предприниматели, блогеры, депутаты маслихатов, представители партий, духовенства, эксперты в юридической и финансовой сферах.

    Основная задача штабов – обеспечить единую координацию работы по борьбе с паводком.

    Теги:
    Пострадавшие СКО Оперштаб Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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