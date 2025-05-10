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    17:37, 10 Май 2025 | GMT +5

    Более 10 тысяч нарушений ПДД выявлено за 21 день в Акмолинской области

    Именно столько — 21 день — в регионе продолжалось ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    — За это время в регионе было выявлено более 10 тысяч нарушений ПДД. Среди них — 132 случая управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 64 факта вождения лицами, лишенными права управления, — поделились в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

    10 мая около 05:25 утра на автодороге Боровое — Щучинск патрульные обратили внимание на автомобиль марки Kia Optima. Водитель, заметив полицейскую машину, притормозил и стал двигаться медленно. Полицейские остановили автомобиль для проверки. И не зря.

    — От 33-летнего водителя исходил сильный запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст. 608 Кодекса об административных правонарушениях РК, — добавили в полиции.

    По словам полицейских, нетрезвый водитель представляет серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, поскольку не способен адекватно контролировать ситуацию на дороге.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД. 

    Теги:
    Закон и право Регионы Штрафы ПДД Авто Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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