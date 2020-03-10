-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:42
-
-
-
вчера 17:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:13
-
-
-
-
-
Более 10 свертков с наркотиками и психотропными веществами изъяли у восточноказахстанца
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске полицейские задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических средств и психотропных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
В полиции рассказали, что в гараже у 42-летнего устькаменогорца обнаружены и изъяты 10 полимерных свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, позже в его автомашине еще четыре полимерных свертка. Экспертиза показала, что изъятое вещество – марихуана высушенная более полукилограмма.
«Кроме того, в ходе обыска автомашины у подозреваемого обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с веществом в виде порошка и гранул голубого и зеленого цветов. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным средством, известная как «Скорость» в размере 8 доз», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
Задержанный сообщил полицейским, что хранил наркотики с целью сбыта. По двум фактам начато досудебное расследование по признакам уголовного дела по статьям 296 ч.3 и 297 ч.1 УК РК.
- Сувенирной купюрой расплатился за покупку житель Щучинска
- Акмолинец управлял авто пьяный и без документов
- С двумя тушами кабана и тушей косули задержали браконьеров в Акмолинской области
- Александра Миронченко: Моя мечта - стать бойцом спецназа
- Трагедия повлияла на выбор профессии лейтенанта гражданской защиты ДЧС Алматы Дарины Касымовой
- От женщин зависит очень многое - капитан павлодарской полиции Татьяна Кутнова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана