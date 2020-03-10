Более 10 свертков с наркотиками и психотропными веществами изъяли у восточноказахстанца

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске полицейские задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических средств и психотропных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полиции рассказали, что в гараже у 42-летнего устькаменогорца обнаружены и изъяты 10 полимерных свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, позже в его автомашине еще четыре полимерных свертка. Экспертиза показала, что изъятое вещество – марихуана высушенная более полукилограмма.

«Кроме того, в ходе обыска автомашины у подозреваемого обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с веществом в виде порошка и гранул голубого и зеленого цветов. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным средством, известная как «Скорость» в размере 8 доз», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Задержанный сообщил полицейским, что хранил наркотики с целью сбыта. По двум фактам начато досудебное расследование по признакам уголовного дела по статьям 296 ч.3 и 297 ч.1 УК РК.