Более 10 победителей престижных международных олимпиад воспитал учитель из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учитель химии Саматов Абылай Маранович работает в школе 11 лет. За это время педагог воспитал более 10 победителей международных интеллектуальных соревнований. В этом году один из его воспитанников Мадияр Касымалы завоевал золотую медаль на престижной международной олимпиаде по химии IChO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения Республики Казахстан.

«Абылай Маранович, несмотря на его требовательность, очень добрый учитель. Он поддерживает, направляет нас. Привил нам такие качества, как простота и трудолюбие. Абылай Маранович оказывает нам моральную поддержку, общается с нами на равных. Он сам в школьные годы был победителем олимпиад и охотно делится с нами своим опытом участия в соревнованиях. Рассказы Абылая Марановича мотивируют нас на новые успехи. Я благодарен своему учителю. Благодаря поддержке и труду Абылая Марановича и моих родителей я дважды победил на международной олимпиаде по химии. В прошлом году стал серебряным призером, в этом году стал обладателем золотой медали», - рассказал о своем учителе победитель IChO Мадияр Касымалы.

На протяжении последних пяти лет ученики педагога Абылая Саматова становятся призерами международной олимпиады по химии IChO, Международной Менделеевской олимпиады. Он также является соавтором учебника по химии по обновленной учебной программе. За свой труд педагог награжден грамотами управления образования и тогда еще Министерства образования и науки. Также он является обладателем премии акима Карагандинской области в номинации «Лучший педагог, воспитавший победителей Международной олимпиады, нагрудного знака «Лучший педагог-2018».

«Работа с детьми доставляет мне большое удовольствие. Важно мотивировать их, раскрывать таланты, верить в учеников. У нас очень много одаренных талантливых детей. Главное – найти подход к каждому ученику, и результат не заставит себя ждать. Вера в них и поддержка помогают покорять новые вершины и добиваться побед», - говорит молодой учитель Абылай Саматов.

Фото: t.me/oqu_agartu