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Более 10 млрд тенге временных компенсирующих тарифов запланировано государством

18 Августа 2021 17:36
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Более 10 млрд тенге временных компенсирующих тарифов запланировано государством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по внедрению временных компенсирующих тарифов рассказал и.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Работа комитета и его территориальных департаментов продолжается. 415 млн тенге за период отопительного сезона 2021 года уже возвращено потребителям. Кроме того, проводится работа по внедрению временных компенсирующих тарифов», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

По его словам, в настоящее время часть временных компенсирующих тарифов уже рассмотрена – это порядка 10 млрд тенге.

«По нашему мнению, будут еще дополнительно временные компенсирующие тарифы. Зачастую эти временные компенсирующие тарифы применяются у нас, как мера по сдерживанию тарифов. То есть, когда имеются «аппетиты» на повышение тарифов у субъектов естественных монополий, мы также применяем временные компенсирующие тарифы и, таким образом, сглаживаем тарифы для населения», - заключил спикер.



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#ЖКХ   #Цены и тарифы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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