25 Мая 2022 18:03

Более 10 международных организаций аккредитованы на референдум - глава МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 10 международных организаций аккредитовали своих наблюдателей для предстоящего референдума. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время брифинга для представителей дипломатического корпуса Мухтар Тлеуберди заявил, что в Казахстане реформы осуществляются, несмотря на кризис и события, включая пандемию, январские беспорядки, геополитическую ситуацию в мире и ее последствия для нашей экономики.

«Несмотря на все эти факторы, наша страна смело выходит на новый уровень развития и движется навстречу Новому Казахстану. Мы, как Правительство, привержены проведению референдума самым справедливым и прозрачным образом в соответствии с лучшими демократическими стандартами. Мы, как Правительство, надеемся, что наш народ поддержит широкомасштабные реформы на референдуме. Опросы общественного мнения уже показывают поддержку предлагаемых поправок и предсказывают относительно высокую явку избирателей. Это отрадно», - сказал Мухтар Тлеуберди во время встречи в МИД РК.

Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства призвал казахстанцев воспользоваться своим правом и проголосовать на предстоящем референдуме.

«Мы, как нация, надеемся получить широкую и постоянную поддержку нашей программы реформ от международных партнеров во время референдума и в ближайшие месяцы. Более 10 международных организаций и некоторые государства аккредитовали своих наблюдателей на референдум», - проинформировал М. Тлеуберди.

Республиканский референдум в Казахстане пройдет 5 июня.

По данным Центральной избирательной комиссии, около 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в референдуме.







