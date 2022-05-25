Более 10 международных организаций аккредитованы на референдум - глава МИД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 10 международных организаций аккредитовали своих наблюдателей для предстоящего референдума. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во время брифинга для представителей дипломатического корпуса Мухтар Тлеуберди заявил, что в Казахстане реформы осуществляются, несмотря на кризис и события, включая пандемию, январские беспорядки, геополитическую ситуацию в мире и ее последствия для нашей экономики.
«Несмотря на все эти факторы, наша страна смело выходит на новый уровень развития и движется навстречу Новому Казахстану. Мы, как Правительство, привержены проведению референдума самым справедливым и прозрачным образом в соответствии с лучшими демократическими стандартами. Мы, как Правительство, надеемся, что наш народ поддержит широкомасштабные реформы на референдуме. Опросы общественного мнения уже показывают поддержку предлагаемых поправок и предсказывают относительно высокую явку избирателей. Это отрадно», - сказал Мухтар Тлеуберди во время встречи в МИД РК.
Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства призвал казахстанцев воспользоваться своим правом и проголосовать на предстоящем референдуме.
«Мы, как нация, надеемся получить широкую и постоянную поддержку нашей программы реформ от международных партнеров во время референдума и в ближайшие месяцы. Более 10 международных организаций и некоторые государства аккредитовали своих наблюдателей на референдум», - проинформировал М. Тлеуберди.
Республиканский референдум в Казахстане пройдет 5 июня.
По данным Центральной избирательной комиссии, около 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в референдуме.