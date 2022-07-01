1 Июля 2022 06:24

Более 10 кг наркотиков изъяли у мотоциклистов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» жамбылские полицейские выявляют факты незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции осуществляли оперативно-розыскные мероприятия на участке автодороги Шу – Мерке.

«Остановили двух мотоциклистов с пассажиром, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Один оказался жителем Шуского района, двое других проживают в Мойынкумском районе. У задержанных обнаружено и изъято два мешка с наркотическим веществом «марихуана высушенная» общим весом 10 килограммов 600 граммов».

Подозреваемые дали признательные показания, водворены в изолятор временного содержания города Шу.

По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Помимо этого, в рамках мероприятия «Карасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на территории Шуского, Меркенского и Байзакского районов, с привлечением сельхозтехники, уничтожили на 110 гектарах предпесковой зоны более 23 тонн дикорастущей конопли.

«Жамбылские полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в другие регионы. Мероприятие проводится в рамках исполнения совместного плана по противодействию незаконному обороту наркотических средств», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

На территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.