Более 10 кг наркотиков и 20 тонн прекурсоров изъято в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На территории Павлодарской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские пресекали правонарушения в сфере легального оборота наркотиков, проверили аптеки, аптечные склады, лечебно-профилактические учреждения и промышленные объекты, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических и психотропных веществ и прекурсоров.

В результате ОПМ из оборота изъято более 10 кг наркотических средств и более 20 тонн прекурсоров. Материалы по всем нарушениям направлены в департамент комитета фармации по Павлодарской области.

Кроме того, выявлены 5 фактов отпуска лекарств без рецептов врачей. В отношении них составлены административные материалы по статье 426 КоАП РК. Фармацевт аптеки без соответствующего рецепта врача реализовал лекарственные препараты «Цефазалин» и «Ледокаин» – по одной ампуле. В районной больнице оборот препаратов «Морфин» и «Реланиум» осуществлялся без соответствующих разрешительных документов, отсутствовали списки медицинских работников, допущенных к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами, которые, как было установлено в ходе проверки, вообще не составлялись.

В результате ОПМ также выявлены нарушения технической укрепленности и правил использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, 2 факта сбыта наркотических средств и факт контрабанды наркотических средств. По фактам начато досудебное расследование по статьям 297 и 286 УК Республики Казахстан.