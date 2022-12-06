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Более 10 голов КРС погибло из-за болезни в одной из зимовок Карагандинской области

6 Декабря 2022, 21:30
Более 10 голов КРС погибло из-за болезни в одной из зимовок Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Эмфизематозный карбункул или болезнь «Карасан» крупного и мелкого рогатого скота обнаружили в фермерском хозяйстве «Свиридов» Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта болезнь начала распространяться в середине октября. Хозяин думал, что это отравление, но лабораторный анализ показал, что это «карасанская» болезнь. В результате инфекционного заболевания погибло 11 голов крупного рогатого скота. По словам специалистов, сегодня фермерское хозяйство находится на карантине.

«Это естественное заболевание. Его можно остановить только вакцинацией. Сейчас установлены карантинные ограничения. Лекарственные препараты действуют 6 месяцев», - пояснил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Ержан Бекетбаев.

Ранее сообщалось, что в двух аулах Казыгуртского района Туркестанской области выявили бруцеллез. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что 7 инфицированных коров и больше 30 овец оказались заражены.


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