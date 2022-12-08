Более 10 ДТП с участием автобусов произошло в этом году в Карагандинской области

8 Декабря 2022, 01:25

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области произошло 14 аварий, где погибли 4 человека и более 40 пассажиров и водителей получили травмы. Большинство ДТП с автобусами зарегистрированы в автопарке №3 города Караганды. В связи с этим первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов провел совещание на автопредприятии в рамках ОПМ «Автобус», передает корреспондент МИА «Казинформ».

C 5 по 11 декабря на территории Карагандинской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Кроме сотрудников полиции к ОПМ привлечены заинтересованные государственные органы – местные акиматы, инспекция транспортного контроля, органы государственных доходов, АО НК «КазАвтоЖол», представители региональной палаты предпринимателей «Атамекен» и общественности.

Всего в Карагандинской области зарегистрировано 26 автобусных парков общей численностью автобусов 839 единиц, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа. Самый крупный перевозчик – ТОО «Автопарк №3» г. Караганды. Он насчитывает 420 автобусов, которыми обслуживаются 19 маршрутов. Предприятие посетил Курмангали Исмагулов с руководителями подразделений и служб ДП области. Он провел встречу с руководством ТОО «Автопарк №3».

«С начала года с участием автобусов в области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло четыре человека и 41 человек получил ранение. Из них на автопарк №3 приходится восемь фактов. Всего по области к административной ответственности привлечено 1447 водителей общественного транспорта, в том числе 1277 водителей ТОО «Автопарк №3». Еще одной проблемой является низкая дисциплина и культура поведения водителей общественного транспорта. Так, в интернете публикуются негативные отзывы по работе водителей автобусов и кондукторов. Кроме того, имеются факты «гонки» между автобусами на линиях. В социальных сетях немало подтверждающих видео выяснений отношений между водителями и кондукторами автобусов, так и пассажирами. Пренебрежение требованиями правил дорожного движения зачастую приводит к трагическим последствиям. Как в случае столкновения двух автобусов данного автопарка на мосту ДСК, где погибли водитель и пассажир, и пострадало порядка 25 человек. Цель нашей встречи – повышение транспортной и трудовой дисциплины с вашей стороны, так как вы в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров», - отметил первый заместитель начальника ДП области.

Полицейских интересовало, осуществляется ли технический контроль при выпуске автобусов на линии и как проходят медицинское освидетельствование водители.

«Каждый автобус, прошедший 15 тысяч км, в обязательном порядке направляется на технический осмотр и диагностику. При выезде на линию и по возвращению каждый водитель проходит медицинский осмотр на предмет алкогольного опьянения, состояния артериального давления. С начала ноября, с введением электронной системы оплаты за проезд и в связи с этим отмены кондукторов, жалоб пассажиров на культуру обслуживания практически нет. Отменили план наличной выручки, и у водителей исчез смысл в гонках за доходами», - рассказал директор ТОО «Автопарк №3» Артур Григорян.

По итогу встречи представители департамента полиции и автопарков договорились о формировании совместных групп, которые будут проводить работы на автобусных линиях для снижения ДТП и выявления нарушений ПДД.