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Более 10 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 23:00
Более 10 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае Фото: pbs.twimg.com

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 11 человек погибли в провинции Чжэцзян на востоке КНР в результате пожара на одном из местных промышленных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям Центрального телевидения Китая, возгорание возникло в понедельник примерно в 14:00 по пекинскому времени в уезде Уи, административно подчиняющемся городу Цзиньхуа.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, медики и полиция. Власти организовали спасательные работы. Причина ЧП выясняется, ведется следствие.


Происшествия   Промышленность   Китай  
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