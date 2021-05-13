Более 10 человек погибли на железнодорожных путях страны за 4 месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в департаменте полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК были обсуждены вопросы оперативно-служебной деятельности транспортной полиции за истекший период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во встрече принимали участие руководство и начальники служб аппарата департамента.

В своем выступлении Онал Бекиев озвучил ряд проблем, имеющихся на объектах железнодорожного и воздушного транспорта. Он обратил особое внимание на ситуацию с обеспечением охраны общественного порядка на участке оперативного обслуживания и отметил, что где граждане должны чувствовать себя в полной безопасности.

В последние время участились случаи получения травм людей на железных дорогах. Особую тревогу вызывает травмирования несовершеннолетних детей. По его словам, только, за 4 месяца т.г. было зарегистрировано 26 факта травматизма, из них больше половины со смертельным исходом, также погиб 1 ребенок.

Так, 10 мая т.г. на станции Ерейментау поезд сбил несовершеннолетнего мальчика, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и от полученных травм скончался на месте.

«Следственная практика показывает, что в большинстве случаев детского травматизма повинны взрослые. Родители, проживающие вблизи железной дороги, оставляют без присмотра малолетних детей. Взрослые редко остановят детей, беспечно шагающих по шпалам или бегущих прямо по рельсам, и не предупредят их об опасности», - подчеркнул он.

«Железная дорога - зона повышенной опасности. Есть правила поведения в зоне железных дорог. Каждый человек обязан их выполнять. Жизнь - слишком тяжелая расплата за беспечность и халатность. Об этом нужно помнить каждому», - резюмировал О. Бекиев.

В ходе совещания глава транспортной полиции поставил руководителям служб департамента задачу по усовершенствованию профилактических мероприятии направленные на безопасности граждан пользующихся услугами железнодорожного транспорта.

С целью предупреждения, пресечения несчастных случаев он поручил полицейским довести до сведения населения правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, проводить разъяснительную работу посредством СМИ, в организациях железнодорожного транспорта, в учебных заведениях, а также организовать рейдовые отработки, сходы с населением.

«Всему личному составу департамента необходимо все силы и средства сконцентрировать на борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности», - добавил он.