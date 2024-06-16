Более 10 человек отравились заказанными через доставку продуктами в Москве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после отравления более 10 человек продуктами, которые они заказали через сервис доставки продуктов. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, передает агентство Kazinform.

— В период с 14 по 15 июня в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 10 человек. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сказала она.

Следователи проводят обыски по местам продажи продуктов, проводятся допросы свидетелей и потерпевших. Вместе с Роспотребнадзором СК изучает документы организаций — производителей продуктов. Будут проведены экспертизы их качества.

Как уточнили в столичном Роспотребнадзоре, пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Ведомство приостановило их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

В столичной прокуратуре добавили, что отравились люди в возрасте от 18 до 60 лет. Прокуроры взяли на контроль ход эпидемиологического расследования и уголовного дела.