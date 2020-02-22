Более 10 акмолинцев пострадали от мошенниц из ВКО

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 11 акмолинцев обманули две жительницы ВКО при сдаче квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Это уже не первое подобное мошенничество. На этот раз обогатиться за счет кокшетауцев решили две жительницы города Риддера Восточно – Казахстанской области.

«Предприимчивые 37-летние женщины разместили на рекламном сайте «ОLХ» объявления о долгосрочной аренде квартир, приложив фотографии и указав телефоны. Созвонившись по указанному в объявлении номеру телефона, потерпевшие договаривались о сумме аренды, однако «хозяйка» квартиры просила внести предоплату, объясняя это большим количеством клиентов и невозможностью приехать в Кокшетау из-за занятости. Ни о чем не подозревая, заявители перечисляли деньги от 15 до 45 тысяч тенге, в зависимости от стоимости аренды. Получив деньги, автор сообщения переставала выходить на связь, а данные, указанные в документе, оказывались фиктивными», - рассказали в ведомстве.

Только за один день в полицию поступило сразу два заявления от жителей Степногорска и Акколя, ставших жертвами обмана.

«В рамках оперативно – профилактического мероприятия «Контрафакт» подозреваемые были задержаны по месту жительства в городе Риддере. В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество). Женщины водворены в изолятор временного содержания», - добавили в полиции.

В общей сложности на уловку мошенниц попались 11 жителей Акмолинской области.