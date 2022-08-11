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Более 1 тыс. случаев заболевания оспой обезьян выявили в Канаде
11 Августа 2022 10:32

Более 1 тыс. случаев заболевания оспой обезьян выявили в Канаде

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 1008 случаев заболевания оспой обезьян по состоянию на 10 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство News CN.

Органы здравоохранения сообщили, что из подтвержденных случаев 478 инфицированных приходится на провинцию Онтарио, 425 - на Квебек, 85 - на Британскую Колумбию, 16 - на Альберту, по два - на Саскачеван и Юкон.

Статистические данные неокончательные, поскольку провинции продолжают получать от Национальной микробиологической лаборатории подтверждающие заболевание результаты тестирования.

Власти распространили более 80 тыс. доз вакцины Imvamune по всей стране и поддерживают децентрализованное тестирование.

За неделю в Канаде выявлено 118 случаев заболевания оспой обезьян. По сравнению с предыдущей неделей рост инфицирования увеличился на 11,7%.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com




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