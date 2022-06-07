Более 1 тыс. родителей наказали за ночные прогулки детей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 25 владельцев увеселительных заведений региона привлечены полицией к ответственности за допущение нахождения подростков без сопровождения взрослых в позднее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию позвонила женщина, сообщившая, что во дворе по улице Чокина города Павлодара подростки ведут себя неадекватно. Приехавшие на место полицейские доставили в отдел полиции подростков и вызвали родителей, – рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области. – В итоге за ночной досуг своих чад родителей привлекли по статье 442 части 2 КРКоАП «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей». Профилактические беседы провели как с детьми, так и с их родителями», – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

С начала 2022 года в Павлодарской области полиция за неисполнение родителями их обязанностей по воспитанию, образованию и защите прав детей привлекла около 200 законных представителей.

«За 5 месяцев 2022 года за нахождение детей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилища без сопровождения законных представителей понесли наказание 1029 родителей. 25 владельцев увеселительных заведений привлечены к ответственности за допущение нахождения подростков без сопровождения взрослых в позднее время», - дополнили в ведомстве.