Более 1 тыс. медицинских специалистов не хватает на селе – Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В годы реформирования системы здравоохранения сокращались койки и закрывались сельские больницы. В этой связи в селах отмечался отток медицинских кадров. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые меры, на сегодня дефицит кадров на селе сохраняется. Так, на начало текущего года дефицит медицинских кадров на селе составляет порядка 1 тыс. единиц, из них ПМСП - 727 штатных единиц, стационар – 320 штатных единиц», - сказала Ажар Гиният.

Наряду с этим, по словам министра, в сельской местности имеет место низкое качество динамического наблюдения и недостаточная доступность консультативно-диагностических услуг и лекарственных средств пациентам с хроническими заболеваниями.

«Это в свою очередь оказывает опосредованное влияние на некоторые показатели здоровья населения», - добавила Ажар Гиният.