Более 1 тыс. грантов выделят для подготовки учителей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В основном требуются учителя начальных классов с русским языком обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2022-2026 учебные годы акиматом города выделяются 1 310 образовательных грантов для подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием. От управления образования имеется заявка по потребности в педагогических специальностях на тысячу мест. На сегодняшний день в городе имеется четыре школы с трехсменным обучением и 15 переуплотненных школ. Если пять лет назад в городе было 84 государственных и 11 частных школ с общей численность 130 542 учащихся, то в 2022 году 99 государственных и 43 частных школы с общей численностью 215 832 учащихся. Проблема переуплотненности контингента решается за счет строительства новых школ и пристроек. В текущем году запланировано строительство 11 школ на 23 050 мест. С учетом роста контингента учащихся и открытия новых школ, потребность в педагогических специальностях до 2025 года составит 8 160 педагогов. Это с учетом строительства 68 новых школ до 2025 года», – сказал руководитель управления образования Нур-Султана Касымхан Сенгазыев на заседании Общественного совета города.

По его словам, в основном требуются учителя начальных классов с русским языком обучения – 2 720 человек, русского языка и литературы – 680 человек, математики – 1 020, английского языка – 1 360, учителей химии и биологии с русским языком обучения – 340, а также воспитатели детских дошкольных учреждений со специальным образованием – 1 656 человек.

По словам К. Сенгазываева, от управления общественного здравоохранения поступила заявка на подготовку медицинских специалистов на 240 мест. Согласно заявке, потребность в медицинских кадрах составляет: семейная медицина - 78 человек, педиатрия - 14, акушерство и гинекология - 17, анестезиология и реаниматология взрослая и детская - 15, физическая медицина и реабилитация - 15 и другие специалисты. От управления физической культуры и спорта поступила заявка по потребности в специалистах на 50 мест, от управления по делам религий по потребности в специалистах в исламоведении, религиоведении - на 15 мест.