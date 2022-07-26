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Более 1 тыс. детей мигрантов получили свидетельства о рождении и доступ к образованию в РК
26 Июля 2022 17:36

Более 1 тыс. детей мигрантов получили свидетельства о рождении и доступ к образованию в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законодательство Казахстана гарантирует право детей с гражданством любой страны, временной или постоянно проживающих в Казахстане, на доступ к основным социальным услугам, таким как образование, здравоохранение и социальная защита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Есенгазы Имангалиев, каждый ребенок, который рождается в медицинских учреждениях Казахстана, независимо от статуса его матери получает свидетельство о рождении.

Так, более 1 тыс. детей получили документы о рождении и доступ к образовательным и социальным услугам в рамках трехгодичной программы по защите прав детей в миграционных процессах.

При этом Е. Имангалиев считает, что необходима дальнейшая работа по созданию равных условий для детей в миграционных процессах.

«Уязвимость детей, затронутых миграцией, связана главным образом с административными проблемами. Это отсутствие регистрации по месту жительства, отсутствие регулирования их статуса в качестве трудовых мигрантов в Казахстане, а в некоторых случаях - с отсутствием гражданства», - сообщил он в ходе круглого стола в Службе центральных коммуникаций.


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Автор:
Корреспондент

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