13 Июля 2022 23:58

Более 1 тыс. человек скончались от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, с 26 марта 2020 года в регионе коронавирусом заразились более 62 тыс. человек. 1 тыс. 90 из них скончались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 62 тыс. 385 человека. 1 090 человек из них скончались. У 30 иыс. 832 пациентов болезнь протекала с характерными сиптомами, у 31 тыс. 553 – без ярко выраженной симптоматики.

На сегодняшний день 105 человек находятся на амбулаторном лечении, 14 пациентов получают лечение в Атырауской областной больнице № 2. За последние сутки Covid-19 выявлен у 14 человек», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

13 июля 2020 года в стране объявлен день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.