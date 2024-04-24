Более 1 тысячи случаев кори зафиксировано в Астане в 2024 году

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова доложила об эпидемиологической ситуации в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Несмотря на проводимые работы и, как следствие, низкие показатели охвата профилактическими прививками привели к росту некоторых вакциноуправляемых инфекций, таких как корь, коклюш и вирусный гепатит А. Так, за 3 месяца текущего года зарегистрировано 1063 случая кори, из них до 14 лет — 734. Основную массу 84% заболевших составляют не привитые против кори, из которых — 58% не имеют прививки и 36,5% с неизвестным статусом иммунизации, — сказала Сархат Бейсенова на брифинге в РСК.

По ее словам, с ноября 2023 года в столице в рамках дополнительной массовой иммунизации и по наверстывающей иммунизации привито 114 464 человека, что составляет 94,6% от подлежащих.