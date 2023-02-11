Более 1 млрд тенге выделят на модернизацию систем водоснабжения Байконура
Речь шла о ходе реализации казахстанских социальных проектов в городе Байконуре.
Как известно, областной акимат ведет работы по строительству пяти жилых домов и обновлению инженерной инфраструктуры в городе Байконуре. Продолжаются работы по модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения. На эти цели в 2023 году из республиканского бюджета будет выделено 1,1 млрд тенге.
Стороны особо отметили, что активная работа по переводу местной ТЭЦ на казахстанский природный газ позволит в ближайшее время значительно снизить стоимость теплоснабжения.
Нурлыбек Налибаев заверил, что жизнь байконурцев, состояние комплекса «Байконур» в целом находятся на непосредственном контроле Президента Казахстана. Будут реализованы масштабные проекты по повышению потенциала города и созданию благоприятных условий для населения. В городе Байконуре будет открыт детский сад по казахстанскому стандарту образования.
Также аким региона поблагодарил администрацию города Байконура за содействие в проведении в 2022 году на высоком уровне республиканского референдума и внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.
«19 марта текущего года назначены выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Убежден, что эти выборы также пройдут в городе Байконуре на должном уровне», - отметил он.
Глава администрации подробно рассказал акиму области о социально-экономической ситуации в Байконуре, работе по благоустройству города и ходе газификации, совместных проектах, особенно выделив эффективную реализацию комплексного плана «Поддержка молодежи Байконура на 2022-2025 годы».
Константин Бусыгин сообщил, что городской администрацией сформирована рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в проведении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней Республики Казахстан, которая оказывает необходимую всестороннюю помощь.
«Казахстанские и российские специалисты Байконура имеют большой опыт проведения важных политических мероприятий и смогут организовать предстоящие выборы на высоком уровне и без нарушений», - подчеркнул он.
Аким Кызылординской области и глава администрации города Байконура выразили уверенность в том, что совместные проекты будут реализованы, и, благодаря совместным действиям государственных органов Республики Казахстан и Российской Федерации, вопросы дальнейшего развития комплекса «Байконур» будут успешно решаться.
Город Байконур имеет особый статус. Является административно- территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды Российской Федерацией. На период аренды комплекса «Байконур» (до 2050 года) город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.
В городе Байконуре проживает более 65 тысяч жителей, почти 70% которых составляют казахстанцы.
Фото акимат Кызылординской области