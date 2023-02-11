Более 1 млрд тенге выделят на модернизацию систем водоснабжения Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и глава администрации города Байконура Константин Бусыгин провели рабочую встречу по актуальным вопросам сотрудничества. Участие во встрече принял специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь шла о ходе реализации казахстанских социальных проектов в городе Байконуре.

Как известно, областной акимат ведет работы по строительству пяти жилых домов и обновлению инженерной инфраструктуры в городе Байконуре. Продолжаются работы по модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения. На эти цели в 2023 году из республиканского бюджета будет выделено 1,1 млрд тенге.

Стороны особо отметили, что активная работа по переводу местной ТЭЦ на казахстанский природный газ позволит в ближайшее время значительно снизить стоимость теплоснабжения.

Нурлыбек Налибаев заверил, что жизнь байконурцев, состояние комплекса «Байконур» в целом находятся на непосредственном контроле Президента Казахстана. Будут реализованы масштабные проекты по повышению потенциала города и созданию благоприятных условий для населения. В городе Байконуре будет открыт детский сад по казахстанскому стандарту образования.

Также аким региона поблагодарил администрацию города Байконура за содействие в проведении в 2022 году на высоком уровне республиканского референдума и внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.

«19 марта текущего года назначены выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Убежден, что эти выборы также пройдут в городе Байконуре на должном уровне», - отметил он.

Глава администрации подробно рассказал акиму области о социально-экономической ситуации в Байконуре, работе по благоустройству города и ходе газификации, совместных проектах, особенно выделив эффективную реализацию комплексного плана «Поддержка молодежи Байконура на 2022-2025 годы».

Константин Бусыгин сообщил, что городской администрацией сформирована рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в проведении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней Республики Казахстан, которая оказывает необходимую всестороннюю помощь.

«Казахстанские и российские специалисты Байконура имеют большой опыт проведения важных политических мероприятий и смогут организовать предстоящие выборы на высоком уровне и без нарушений», - подчеркнул он.

Аким Кызылординской области и глава администрации города Байконура выразили уверенность в том, что совместные проекты будут реализованы, и, благодаря совместным действиям государственных органов Республики Казахстан и Российской Федерации, вопросы дальнейшего развития комплекса «Байконур» будут успешно решаться.

Город Байконур имеет особый статус. Является административно- территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды Российской Федерацией. На период аренды комплекса «Байконур» (до 2050 года) город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.

В городе Байконуре проживает более 65 тысяч жителей, почти 70% которых составляют казахстанцы.

Фото акимат Кызылординской области