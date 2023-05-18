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Более 1 млрд тенге выделено кризисным центрам в этом году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Мая 2023, 15:23
Более 1 млрд тенге выделено кризисным центрам в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагындыкова рассказала об услугах, оказываемых в кризисных центрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в Казахстане насчитывается 43 кризисных центра. Из них 15 - это государственные учреждения, остальные – неправительственные организации. В каждом регионе и городе есть такие кризисные центры. Ежегодно в целях обеспечения этих центров выделяются деньги из бюджета. В этом году предусмотрено более 1 млрд тенге», - сказала Назгуль Сагындыкова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в кризисных центрах жертвам бытового насилия оказываются специальные социальные услуги.

«В их работе установлены соответствующие стандарты. Согласно им, оказывается 8 видов деятельности. Для лиц, размещенных в таких центрах, создаются условия для временного трудоустройства и получения медицинской помощи. Также им оказываются услуги по назначению пособий», - отметила она.


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