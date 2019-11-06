Более 1 млрд тенге вложили в развитие родных сел карагандинский и алматинский бизнесмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о развитии казахстанских сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году в 53 селах, где проживает почти 700 тыс. человек, реализуется 452 инфраструктурных проекта на 30 млрд. тенге. Это проекты по ремонту и реконструкции школ, больниц, объектов культуры и спорта и инженерной инфраструктуры (дороги, водо-, электро-, теплоснабжения и др.). Также есть яркие примеры проявления меценатства и бережного отношения к своей «малой родине» крупных предпринимателей по благоустройству родных аулов в рамках программы Первого Президента – Елбасы «Рұхани жаңғыру», - сказал Роман Скляр на заседании Правительства.

Он привел наиболее яркие примеры.

«Так, за два последних года на развитие с.Шахтерское в Карагандинской области директором ТОО «Шахтерское» Прокоп Георгием Георгиевичем инвестировано более 1 млрд тенге. Директором ТОО «Агрофирма Родина» Сауэр Иваном Адамовичем на развитие с.Родина Акмолинской области было вложено собственных средств более 500 млн. тенге», - перечислил Р. Скляр.

«Известным предпринимателем Буыржаном Оспановым построены жилые дома для учителей, отремонтированы социальные объекты в с. Лепсинск Алматинской области на сумму более 1 млрд. тенге. И такие примеры есть в каждой области», - добавил спикер.