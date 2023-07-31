Более 1 млрд тенге вернула прокуратура Астаны в казну

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичной прокуратурой проведен анализ исполнения судебных актов в пользу государства, передает МИА «Казинформ».

По результатам внесенного акта прокурорского надзора в доход государства возмещен ущерб посредством реализации 5 земельных участков общей стоимостью 1 млрд 62 млн тенге, принадлежащих осужденному.

Таким образом, принятыми прокуратурой мерами приведен в исполнение приговор суда в части обращения в пользу государства имущества осужденного, добытого преступным путем.