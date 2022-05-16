16 Мая 2022 22:10

Более 1 млрд тенге субсидий выделяется на льготный проезд столичных пенсионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос развития общественного транспорта нужно рассматривать комплексно, заявили в столичной компании «City Transportation Systems» (CTS), передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня общественный транспорт в столице Казахстана является субсидируемым. Проезд является бесплатным для инвалидов и детей, а также для пенсионеров.

«У нас бесплатные поездки для пенсионеров, 1,3 млрд тенге частично возмещается государством ежегодно. Но фактически они ездят на 4 млрд тенге. Поэтому вопрос развития общественного транспорта - очень сложный, его нужно рассматривать комплексно», - сообщила в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь компании CTS Науат Азанбаева.

В компании проинформировали о борьбе с уклоняющимися от оплаты за проезд, а также о рассмотрении возможности покупки новых атвобусов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают разрешить контролерам штрафовать за безбилетный проезд в автобусе.

«Если поднять статистику, то за 2021 год было выявлено 239 тыс. безбилетных пассажиров, из них только 9 тыс. оплатили штрафы», - сообщила Науат Азанбаева.

По ее словам, на сегодня кондукторы не имеют права штрафовать за безбилетный проезд, такие полномочия есть только у местной полицейской службы.

«Но вызывать каждый раз полицейского накладно и порой бесполезно, так как он приедет только через 40 минут. Какой пассажир будет ждать 40 минут на остановке? Они уходят, убегают. Контролеры на сегодня не имеют права их задерживать, так как они - не полицейские. Поэтому в нашей компании считают, что уже настало время наделить департамент транспортного контроля такими полномочиями, чтобы они на месте могли выписать штрафы. Когда пассажиры будут вынуждены оплачивать штраф за безбилетный проезд, то есть 6000 тенге вместо 90 тенге, у них сразу же отпадет желание уклоняться от оплаты за проезд», - подчеркнула Науат Азанбаева.