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Более 1 млрд тенге сэкономили на госзакупках в столице

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Декабря 2020, 04:20
Более 1 млрд тенге сэкономили на госзакупках в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях пресечения фактов завышения закупочной цены при осуществлении государственных закупок через веб-портал «Единое окно закупок» на постоянной основе проводится мониторинг. Система позволяет выявлять коррупционные риски на стадии планирования, что дает возможность администраторам бюджетных программ пересмотреть планы закупок и соответственно внести изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану.

В результате указанного мониторинга веб-портала «Единое окно закупок» с начала года столичной антикоррупционной службой установлено завышение цен в городских учреждениях на общую сумму более 1 млрд тенге. После рекомендации антикоррупционной службы планы госзакупок 21 организации изменены в стороны уменьшения.

Около 600 млн. тенге составила экономия бюджетных средств подведомственных организаций управлений здравоохранения, образования, культуры. На эту сумму планировалось проведение конференции, форумы, конкурсы и другие мероприятия во время пандемии.

Также на проведение аналогичных мероприятий управление культуры планировали направить свыше 40 млн тенге. Более 55 млн тенге возвращены в бюджет управлением физической культуры и спорта, из которых 24 млн тенге планировалось направить на услуги по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в международных и республиканских соревнованиях во время карантина.

После рекомендации столичной антикоррупционной службы управление активов и государственных закупок пересмотрели планы закупок на сумму свыше 125 млн тенге.

Также пересмотрены планы управлением контроля и качества городской среды на сумму свыше 117 млн тенге, из которых 70 млн тенге планировалось потратить на услуги по отлову бродячих животных.


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