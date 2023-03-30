Более 1 млрд тенге потратят на ремонт стадиона в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске стадион «Карасай» отремонтируют в соответствии с нормами и критериями стандартов UEFA. На это выделят 1,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Аслбек Альдименов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что уже заключен договор с подрядной организацией.

«Для проведения футбольных матчей в соответствии со всеми нормами и критериями стандартов UEFA возникла острая необходимость реконструкции стадиона «Карасай». Заключен договор с ТОО «КАЗЕВРОСТРОЙ» на 1,2 млрд тенге. Предусмотрено обновление футбольного поля с подогревом, освещения, электронного табло, звукового оборудования и установки автополива. Производится поставка оборудования», - проинформировал Асылбек Альдименов.

Он добавил, что в прошлом году на стадионе «Жастар» уложили новый искусственный газон, соответствующий стандартам проведения республиканских соревнований. Потратили на это 117,5 млн тенге.

«Провели капитальный ремонт велосипедной базы специализированной детско-юношеской спортивной школы «Женис» на 23 млн тенге и центрального стадиона в селе Кишкенеколь Уалихановского района на 61,2 млн тенге. В этом году запланирован капитальный ремонт стадиона в Тимирязевском районе по программе «Ауыл ел бесігі» на 215 млн тенге. Проводятся конкурсные процедуры. Заменили искусственное покрытие крытого футбольного манежа ДЮСШ футбола на сумму 17,3 млн тенге», - сообщил Асылбек Альдименов.

Более 119 млн тенге выделили из бюджета на ремонт в этом году трех спортивных школ: «Дельфин», по спортивной акробатике и футбола.