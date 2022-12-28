Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Более 1 млрд тенге помощи выплачено семьям пострадавших во время январских событий

28 Декабря 2022, 11:49
Более 1 млрд тенге помощи выплачено семьям пострадавших во время январских событий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре сообщили об оказанной материальной помощи семьям пострадавших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня общественным фондом «Қазақстан халқына» выплачена материальная помощь семьям пострадавших в ходе январских событий на сумму 1,1 млрд тенге», - сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, в ходе январских событий погибло 238 человек, из них 219 – гражданские лица, 19 – сотрудники силовых органов. В результате указанных событий телесные повреждения получили 16 медработников, 34 сотрудника противопожарной службы и 8 - службы спасения.

«Всего в суд направлено 673 уголовных дела, по которым осуждено 1 222 лица, в том числе 160 человек - к лишению свободы», - добавили в Генпрокуратуре.


Новости по теме
Январские события: 31 человек освобожден по амнистии
Информация по делу в отношении Джумагельдиева не подлежит разглашению – Генпрокуратура
Қаңтар: государство спасло бизнес
Теги:
Читайте также
Январские события: 31 человек освобожден по амнистии
Информация по делу в отношении Джумагельдиева не подлежит разглашению – Генпрокуратура
Қаңтар: государство спасло бизнес
Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей
Қаңтар показал, насколько ценными являются стабильность и благополучие – Талгат Калиев
Находили пистолеты, светошумовые гранаты, дубинки - волонтер о событиях Кантара
Герои Кантара: остались верными присяге
Кадровые назначения в РК за неделю
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
3 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
5 Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе

Лента новостей