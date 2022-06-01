1 Июня 2022 22:32

Более 1 млрд таблеток метамфетамина изъято в Восточной и Юго-Восточной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Такой показатель по оценкам ООН является рекордной цифрой, что свидетельствует о высоком росте потребления и производства синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CNN.

В прошлом году в Восточной и Юго-Восточной Азии изъято более миллиарда таблеток метамфетамина.

Согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), опубликованном 30 мая, производство и незаконный оборот метамфетамина стремительно растет в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде и Мьянме.

По оценке регионального представителя УНП ООН по Юго-Восточной Азии Джереми Дугласа, политическая нестабильность в Мьянме, связанная с военным переворотом, создала благоприятные условия для организованных преступных групп в некоторых приграничных регионах, где царит беззаконие.

У наркосиндикатов есть все необходимое для дальнейшего развития бизнеса, включая территорию, доступ к химическим веществам, налаженные маршруты и связи для реализации продукции, а также население более 680 млн человек в 11 странах с высокой покупательной способностью.