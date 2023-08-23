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    16:02, 23 Август 2023 | GMT +6

    Более 1 млрд потратят на благоустройство дворов в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау началась реализация проекта «100 дворов», в ходе которого в городе благоустроят дворы, построят детские игровые площадки и несколько футбольных полей. Для этого из местного бюджета было выделено 1 млрд 370 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, проект включает в себя восстановление и расширение проездов и пешеходных дорожек жилых дворов, обустройство парковочных мест, установку декоративных ограждений и ночных фонарей, а также строительство детских игровых, спортивно-тренировочных площадок и мини-футбольных полей, озеленение и благоустройство территории, установка мусорных баков.

    «На сегодняшний день работы ведутся на внутридворовых территориях (Балыкши-4, Лесхоз-8, Сарыарка-2, Сатпаева-1, Нурсая-1, Тулпар, Авангард-11, Мунайшы-17, Привокзальный-10, Баймуханова, Алмагуль-17, Ауэзова). Проектно-сметная документация на обновление дворов многоэтажных жилых домов города разделена на три этапа. На все работы из местного бюджета предусмотрено выделение 1 млрд 370 млн тенге», - рассказали в городском отделе ЖКХ.

    Теги:
    Атырауская область Другие государственные органы Атырау Благоустройство
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