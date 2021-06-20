Более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 введено в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции введено в Китае. Об этом говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным профильного ведомства, по состоянию на воскресенье в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе введено 1 010 489 000 доз вакцин против коронавируса.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 23 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 (все случаи - завозные), без летальных исходов.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,38% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом достигло 91 587 человек. Показатель смертности составляет 5,06% (умерло от коронавируса 4636 человек).

Ранее сообщалось о вводе более чем 900 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции в Китае.