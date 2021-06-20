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    16:02, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 введено в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции введено в Китае. Об этом говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным профильного ведомства, по состоянию на воскресенье в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе введено 1 010 489 000 доз вакцин против коронавируса.

    За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 23 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 (все случаи - завозные), без летальных исходов.

    Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,38% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом достигло 91 587 человек. Показатель смертности составляет 5,06% (умерло от коронавируса 4636 человек).

    Ранее сообщалось о вводе более чем 900 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции в Китае.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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