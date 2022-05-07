7 Мая 2022 01:29

Более 1 млн туристов посетили в прошлом году Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на последствия пандемийного бума, в 2021 году внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек. Об этом на прошедшем брифинге сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области функционируют более 600 предприятий сферы туризма. Среди них 341 объект размещения, 12 санаторно-курортных учреждений, 207 субъектов придорожного сервиса, 34 турфирмы, имеющие лицензии на право осуществления туристской деятельности, три государственных национальных природных парка «Кокшетау», «Бурабай», «Буйратау» и Коргалжынский государственный природный заповедник. Культурно-исторический сегмент кластера представлен 900 памятниками. В области действуют 73 туристских маршрута.

«Несмотря на последствия пандемийного бума, 2021 год для Акмолинской области ознаменовался значительным ростом количественных и качественных показателей развития туристской отрасли региона. Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек», - поделился А. Подгурский.

По словам спикера, общее количество мест размещения составляет 341 объект. За 2021 год на 18% увеличилось количество койко-мест, и на сегодняшний день регион одномоментно может принять более 15 тысяч туристов.

«Объем оказанных услуг местами размещения вырос на 64% по отношению к прошлому году и составил 10,5 млрд тенге. Щучинско-Боровская курортная зона – приоритетная территория для реализации туристского потенциала страны, которая включена в ТОП-10 Карты туристификации Казахстана. В 2022 году количество мест размещения в Щучинско-Боровской курортной зоне составляет 189 единиц с общей емкостью фонда – 3233 номеров с единовременной вместимостью 8584 койко-места. Имеющийся уже сейчас номерной фонд позволяет принять и обслужить в летний период около 1 млн человек», - отметил спикер.

В рамках подготовки к летнему сезону местные исполнительные органы проводят ряд мероприятий. Для улучшения единого архитектурного вида центральной площади и улицы Кенесары поселка Бурабай запланирована реставрация старых малых архитектурных форм. В городе Щучинске установлены остановочные павильоны и малые архитектурные формы.