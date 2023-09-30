Более 1 млн тонн угля необходимо Карагандинской области в отопительный сезон

В Управлении промышленности Карагандинской области рассказали корреспонденту МИА «Казинформ», какой запас угля требуется для предстоящего отопительного сезона и сколько точек его реализации имеется в области.

Для того, чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме, Карагандинской области нужно 1 159 000 тонн угля. Из них чуть более 200 тыс. тонн для коммунально-бытовых нужд и более 900 тыс. тонн для нужд населения.

Торговля для населения области осуществляется в 55 точках, из них 41 железнодорожных тупик и 14 складов.

Как сообщили в управлении промышленности Карагандинской области, в настоящее время запас по области составляет 494 000 тонн угля. Это только половина всего необходимого объема, но паниковать не стоит. Уголь поставляет 1 шахта (ТОО фирма «Рапид») и 8 разрезов («Шубарколь Комир», «Шубарколь Премиум», «Sat Komir», «Кузнецкий», «Куу – Чек», «Молодежный», «Exim Artis», «Сокыр Комир»). Как уверяют в управлении промышленности, угля хватит и Карагандинской области, и даже для других регионов.

- В 2023 году добыча угля данными предприятиями ожидается в объеме 30,4 млн тонн, что на 19% больше факта 2022 года. В целом данными предприятиями в 2023 году на коммунально-бытовые нужды и населению планируется отгрузить 5,4 млн тонн по регионам республики, что на уровне прошлого года. Акиматом Карагандинской области принимаются необходимые меры по увеличению добычи и поставок угля для населения на предстоящий отопительный сезон. В регионе проведены работы по заблаговременной отгрузке угля для населения области, также угледобывающими предприятиями приняты дополнительные меры по наращиванию объёмов добычи угля, - сообщили в Управлении.

На данный момент жители области активно закупаются углем. Спрос растет, отгрузка ведется всем желающим в порядке очереди.

На основных точках реализации стоимость шубаркольского угля составляет 13 450 тенге за тонну, кузнецкого 12 500 тенге, майкубинского 12 000 тенге за тонну. Далее цены варьируются в зависимости от точки доставки.