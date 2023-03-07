АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 1 млн тонн серы незаконно хранится в Атырауской области. Об этом и других нарушениях сообщили в департаменте экологии по Атырауской области после проведения проверки деятельности компании North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе проверки выявлено несколько серьезных нарушений экологического законодательства РК.

Как сообщили в департаменте экологии, компания осуществляет сверхнормативное размещение серы на площадках складирования установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНГ) «Болашак» в объеме более 1 млн тонн, без согласованных проектных документов и экологического разрешения эксплуатируется временная площадка хранения серной кислоты для регенерации отработанной щелочи. Без соответствующей очистки осуществляется сброс сточных вод в пруд испаритель, без согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществлено перепрофилирование шламоуловителя. Кроме того, на установке ведется сжигание неочищенного сырого газа на факелах без экологического разрешения.

По выявленным фактам в отношении компании возбуждено административное производство по части 1 статьи 324, части 1 статьи 325, части 1 статьи 326, части 1 статьи 328, части 3 статьи 331, части 2 статьи 332 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК.