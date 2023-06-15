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Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 20:51
Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенник пообещал акмолинке закрыть ее кредиты и пропал с деньгами. За «помощь» жертва отдала более 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 июня в управление полиции города Кокшетау с заявлением обратилась жительница областного центра. Заявительница пояснила, что в феврале мужчина, которого супруг представил как своего коллегу, под предлогом оказания помощи в погашении ее действующих кредитов завладел денежными средствами в сумме почти 1,4 млн тенге. Денежные средства пострадавшая передала ему сама. Оплатив ежемесячные платежи потерпевшей за два месяца, злоумышленник скрылся с оставшейся суммой и перестал выходить на связь.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлено лицо, причастность которого к мошенничеству проверяется.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе следствия в полицию обратились другие граждане, пострадавшие в результате мошеннических действий злоумышленника.


Акмолинская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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