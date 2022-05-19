19 Мая 2022 13:14

Более 1 млн тенге украли из авто в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице растет количество хищений личного имущества и денежных средств из автотранспорта. С начала года зафиксировано 15 краж из авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из общего количества краж имущества из авто нераскрытыми остаются четыре кражи. С начала года совершено 589 краж. Из них 84 относятся к разряду тяжких преступлений и 505 - к средней степени тяжести», - сообщил на брифинге первый заместитель начальника управления полиции Алматинского района Марат Умербаев.

С начала года сотрудники управления полиции Алматинского района провели более 1300 разъяснительных бесед с гражданами. Сотрудники отдела криминальной полиции совместно с участковыми инспекторами полиции провели профилактическую работу по предупреждению преступлений и правонарушений.

«Были такие случаи, когда граждане оставляли более 1 млн тенге в машине, сами уходили в магазин. В это время злоумышленник открыл машину и похитил деньги. Факт зарегистрирован в начале этого года», - добавил Марат Умербаев.

В полиции рекомендуют соблюдать простые правила:

· не оставлять в машине дипломаты, портфели, мобильные телефоны, ноутбуки, одежду и другие привлекающие внимание предметы.

· рекомендуется не оставлять в машине ключи и включать сигнализацию, проверять закрыты ли двери и окна авто.

· квартиры также следует оснащать тревожными кнопками, сигнализацией, чтобы жильцам на телефон приходили уведомления.

· рекомендуется вставлять в окна металлические решетки, чтобы злоумышленник не проник в дом.